وصدرت الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأظهرت المعطيات تراجع الواردات 10.7 بالمئة في أغسطس المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.

وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس 42.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.

و بين يناير وأغسطس 2024، ارتفعت الصادرات التركية 3.9 بالمئة مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.

وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6 بالمئة إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.