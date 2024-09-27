وقالت ماري أوينز تومسن النائبة الأولى للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان، إن رؤيتنا تتمثل في إنشاء منصة تتميز بالشفافية والكفاءة وسهولة الوصول وتهدف إلى تسريع اعتماد وقود الطيران المستدام، لا سيما مع مضي قطاع الطيران قدما نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضافت أن المنصة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تقليل التكاليف والتحديات التي تواجهها شركات الطيران عند البحث عن موردي وقود الطيران المستدام، مشيرة إلى أن المنصة تتميز بالشفافية مما يساهم في وصول سوق وقود الطيران المستدام إلى مرحلة النضج ويعزز حضوره على الصعيد العالمي.

وذكرت أن جميع الخطوات في هذا الاتجاه تحظى بأهمية كبيرة، نظراً لأن وقود الطيران المستدام هو أكثر أدوات التخلص من انبعاثات الكربون أهمية في قطاع النقل الجوي.