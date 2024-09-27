وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح بإمكانه حاليا أن يركز على دعم سوق العمل ومواصلة خفض سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10 نقاط، أو 0.17 بالمئة، إلى 5755.36 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 38.5 نقطة، أو 0.21 بالمئة، وصولا إلى 18228.778 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 52.8 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 42227.95 نقطة.