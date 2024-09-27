وذكر أيضا في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي أن عدد سكان إفريقيا يتزايد وأن الشركة تعمل على تنويع أسواقها.

وأضاف "ننظر إلى القارة الأفريقية كوجهة نهائية لتوصيل الغاز".

وفرضت الحكومة البريطانية، الخميس، عقوبات على خمس سفن وكيانين مرتبطين بها بسبب مشاركتهم في شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي، قائلة إنها تستخدم صلاحيات قانونية جديدة تستهدف لأول مرة سفن الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر.

وذكر بيان صادر عن الحكومة "في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة وحلفاؤها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مشروع "أركيتك إل.إن.جي 2" (الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي)، مما أدى إلى تقليص إنتاجه".

وأضاف "خطوة اليوم تأتي امتدادا لجهود سابقة إذ استهدفت سفن وكيانات عاملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتتعامل مع مشاريع مهمة لمستقبل إنتاج الطاقة في روسيا".