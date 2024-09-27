وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.

إلا أنه ارتفع أعلى بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي، بما يتماشى من التوقعات.

ارتفع الدخل الشخصي في أميركا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 0.2 بالمئة.

وكانت التقديرات تشير إلى زيادات بنسبة 0.4 بالمئة و0.3 بالمئة على التوالي.