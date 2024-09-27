بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

وزادت أسعار الفضة، مقتفية أثر الذهب، رغم أن بعض المحللين يحذرون من أن هذه الزيادة لن تستمر.

وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى إيه.إن.زيد، لوكالة رويترز، إن ارتفاع أسعار الفضة هو في الأساس من النتائج الجانبية لصعود الذهب.

غير أن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2012 عند 32.71 دولار أمس الخميس. وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.40 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.75 دولار.