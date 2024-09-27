ورفع المعهد في بيان مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من العام الجاري بواقع 0.1 بالمئة وصولا إلى 0.9 بالمئة وذلك بعد مراجعة وتعديل البيانات التي يتداولها.

وبهذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في لقاء مع الإذاعة الوطنية الإسبانية ان "الاقتصاد الإسباني ينمو بصورة أكبر من المتوقع بفضل الإدارة الجيدة للسياسة الاقتصادية للحكومة الإسبانية في السنوات الأخيرة.

وأعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء الماضي، تحسين توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري والعامين المقبلين لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بواقع 2.7 بالمئة في 2024 ارتفاعا من 2.4 بالمئة وفق تقديراتها السابقة في حين سينمو بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2025 وبنسبة 2.2 في المئة في 2026 مقابل 2.2 و2 بالمئة على الترتيب وفق التقديرات السابقة.