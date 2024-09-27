وأغلقت الأسواق قبيل الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في سباق قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في البلاد.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 2.32 بالمئة عند 39829.56 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو، وذلك قبل الإعلان عن النتائج النهائية التي أظهرت تفوق وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا على وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي في جولة الإعادة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.73 بالمئة عند 2740.94 نقطة.

وقال محللون إن السوق كانت تتفاعل مع تقدم تاكايتشي في الجولة الأولى من الانتخابات. وهي من أنصار سياسات التحفيز الاقتصادي التي كان يتبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي ومعارضة صريحة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان.

ورجح المحللون أن يقود فوز إيشيبا السوق إلى الانخفاض في الأجل القريب.

وارتفع الين، متعافيا من خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة، بعد أنباء فوز إيشيبا.

وقادت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الارتفاع، بدعم من المكاسب التي حققتها نظيراتها الأمريكية الليلة الماضية، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون 6.66 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وقفز سهم ليزرتك 8.19 بالمئة ليكون الرابح الأكبر بالنسبة المئوية، في حين ارتفع سهم أدفانتست 4.48 بالمئة.

وحققت أسهم رئيسية أخرى مكاسب قوية، إذ أضاف سهم فاست ريتيلينج صاحب الثقل على المؤشر نيكي 2.53 بالمئة، وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 2.26 بالمئة، وأنهى سهم دايكن إندستريز تعاملات اليوم مرتفعا 6.28 بالمئة.