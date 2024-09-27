وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة الروسي، توقع أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 31 مليون طن في 2024.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الخميس، عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا قد تلغي حظر تصدير البنزين في حال وجود فائض في المعروض.

وذكر نوفاك في منتدى أسبوع الطاقة الروسي أنه لا مخاوف بشأن سوق الوقود الروسية في الوقت الراهن.

وأضاف "السوق بها كميات كافية من البنزين ووقود الديزل. لا نرى أي أوضاع تثير القلق. وهناك ما يكفي حاليا من المنتجات النفطية في البورصة فضلا عن أن الأسعار في محطات البنزين مستقرة".