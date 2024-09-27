وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في أغسطس بنسبة 9.6 بالمئة إلى 54.4مليار متر مكعب.

وشهدت شركتا "غازبروم" و"نوفاتك"، اللتان بدأتا الشحن من مشروع (أركتيك إل.إن.جي-2)، أقوى نمو للإنتاج في أغسطس.

وذكرت الصحيفة أن أول خط للمشروع أنتج 347 مليون متر مكعب في أغسطس.

وفرضت الحكومة البريطانية، الخميس، عقوبات على خمس سفن وكيانين مرتبطين بها بسبب مشاركتهم في شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي، قائلة إنها تستخدم صلاحيات قانونية جديدة تستهدف لأول مرة سفن الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر.

وذكر بيان صادر عن الحكومة: "في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة وحلفاؤها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مشروع "أركيتك إل.إن.جي 2" (الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي)، مما أدى إلى تقليص إنتاجه".

وأضاف "خطوة اليوم تأتي امتدادا لجهود سابقة إذ استهدفت سفن وكيانات عاملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتتعامل مع مشاريع مهمة لمستقبل إنتاج الطاقة في روسيا".