وجاء ذلك خلال تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، الخميس في جنيف.

الجدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعد المرجع العالمي الذى يرسم اتجاهات الابتكار العالمية لتوجيه واضعي السياسات وقادة الأعمال وغيرهم في إطلاق العنان للإبداع البشرى لتحسين الحياة والتصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ.

أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الخميس، على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى أميركا، توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن "برنامج الدخول العالمي"، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر 2024.

والبرنامج هو مبادرة أميركية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين.

وقال يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إنه وبمجرد استكمال المشاورات الجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى.

يذكر أن هذا البرنامج يتيح سرعة إنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة مع تعزيز الجوانب الأمنية.