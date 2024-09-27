وأضاف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة "إكس": "الطموح، البناء والرؤية المتوافقة مع القادة العالميين، تعمل على استثمار أمثل للطاقات، وتتيح فرصاً فريدة توفرها التقنيات الحديثة، وحلولاً يحقق توظيفها وتسريع تبنيها إلى إحداث طفرة في جودة حياة ورفاهية البشر".

وكانت مجلة "تايم" الأميركية الشهيرة قد أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن قائمة تضم أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في تشكيل مستقبل تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي جاء ضمنها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.

القائمة تضمنت أيضا فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومستشار شؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة لرئيس دولة الإمارات.

المجلة الأميركية أشارت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الشيخ طحنون بن زايد في إطلاق المبادرات التي تسهم في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، حيث يقود واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي "G42"، والتي برزت كعملاق تقني في الشرق الأوسط، كما أنها تقوم بشراكات مهمة عالميا مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت.

الشيخ طحنون بن زايد يرأس أيضا مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تأسس في أبوظبي يناير الماضي، وهو المجلس الذي أسس شركة "إم جي إكس" في مارس الماضي، من خلال شراكة بين "مبادلة للاستثمار" و"جي 42".

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإدراج اسم الشيخ طحنون بن زايد، ضمن القائمة السنوية لمجلة "تايم".