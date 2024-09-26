وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن المنصة الجديدة من "كابريكورن"، ومقرها لندن، ستسمح لمديري الاستثمار بتنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع اللوائح التنظيمية وفق التراخيص الممنوحة من قبل مركز دبي المالي العالمي، وفق بيان.

وذكرت بلومبرغ أن الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، قد قال إن الخدمات التي ستقدمها "كابريكورن"، ستسمح بإضافة مسار جديد لمديري الاستثمار للحصول على التراخيص وبدء العمل في دبي.

وستقدم "منصات الاستضافة التنظيمية"، والتي تعتزم "كابريكورن" تأسيسها، خدمات تُمكّن الشركات من تقليل التكاليف، وستساعد أيضا في إنجاز العديد من الجوانب الإدارية للشركات، مما يسمح لمديري الاستثمار بالتركيز على هدف تحقيق الأرباح.