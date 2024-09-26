وأوضحت الشركة، التي تعتزم بيع 162 مليون سهم تعادل 30 بالمئة من أسهمها، في بيان أن السعر النهائي للطرح تحدد عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي عند 5.3 ريال للسهم.

ويعني هذا التسعير أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 763.2 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن تغطية الاكتتاب في شريحة المؤسسات وصل إلى 119 مرة، مضيفة أن شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية ستحتفظ بحصة تبلغ 70 بالمئة بعد البيع.

ولم تحدد الشركة المتخصصة في إنتاج الطحين (الدقيق) ومشتقات القمح موعد بدء تداول أسهمها في البورصة السعودية.

وستنضم شركة المطاحن الرابعة بذلك إلى سلسلة من الطروحات الأولية في المملكة ومنطقة الخليج حيث تسعى الدول إلى تعزيز أسواق المال وجذب الاستثمارات.

وكانت الشركة جزءا من برنامج خصخصة أوسع في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وبدأ التداول على أسهم شركة المطاحن الحديثة، والمعروفة سابقا باسم المطاحن الثالثة السعودية، في مارس بعدما جمعت 314.6 مليون دولار عبر طرح 30 بالمئة من أسهمها.

وأعلنت شركة المطاحن العربية، والمعروفة سابقا باسم المطاحن الثانية السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري سعر طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي بسوق الرياض عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، البالغ 66 ريالا للسهم.

وقالت المطاحن العربية في بيان اليوم، إنها انتهت من فترة الطرح للمكتتبين الأفراد، واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي.