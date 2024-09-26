وكشف البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، عن أكبر تحفيز منذ جائحة كورونا لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الحكومي.

وحفز التفاؤل بيان رسمي صادر عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني جاء فيه أن البلاد ستضخ "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام والبالغ نحو خمسة بالمئة.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة "أكوا باو" بنسبة 4.8 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، متخلية عن مكاسبها السابقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8 بالمئة مستفيدا من زيادة سهم شركة باركن بنسبة 4.3 بالمئة.

وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى أربعة بالمئة من توقعات سابقة بلغت 3.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مستقرا.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة بفضل ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.1 بالمئة.