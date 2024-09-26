تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 198.7 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 42113.42 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 40 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 5762.22 نقطة، في حين زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 245.1 نقطة أو 1.36 بالمئة إلى 18327.34 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات، ميكرون، بنحو 14 بالمئة في تداولات ممتدة بعد إصدار إرشادات قوية للربع الحالي.

كما تجاوزت نتائج الربع الرابع المالي لشركة ميكرون تقديرات المحللين.

وارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى.

ودعمت سلسلة من البيانات الاقتصادية قوة الاقتصاد الأميركي، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة بقوة بسبب تباطؤ الاقتصاد.

وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع، مما يشير إلى سوق عمل مستقرة.

وظلت طلبات السلع المعمرة لشهر أغسطس دون تغيير مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بأن تنخفض.

وظلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني دون تعديل عند 3 بالمئة.