وسيكون التخفيض عن طريق إلغاء نحو 834 مليون سهم، ليصبح رأس المال بعد الخفض ثلاثة مليارات ريال، من 11.34 مليار ريال قبله.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية "يعود سبب تخفيض رأس مال الشركة لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة".

وأشار البيان إلى أن عملية التخفيض ستتضمن إلغاء أسهم، متبوعا بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عددا من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة.

وأضاف "بعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافيا لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة".

وتخضع العملية لشروط أهمها موافقات الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين، كما تخضع للامتثال لفترة اعتراض الدائنين طبقا لما تقتضيه الأنظمة.

وتم تعيين شركة الرياض المالية مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس المال وجميع الإجراءات ذات الصلة.