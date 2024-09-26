وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بمقدار أربعة آلاف طلب لتصل إلى 218 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز تسجيل 225 ألف طلب.

وعلى الرغم من تباطؤ سوق العمل وسط انخفاض كبير لنشاط التوظيف وفرص العمل، لا تزال عمليات التسريح منخفضة ولم تظهر أي دلالات على التدهور.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 13 ألفا إلى 1.834 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في أول خفض منذ 2020.