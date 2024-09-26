وأضاف أن توقعات التضخم وسلوك التسعير تواصل تشكيل خطر على عملية خفض التضخم.

وفي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية‭‭ ‬‬الذي عقد الأسبوع الماضي وتضمن قرار إبقاء البنك على سعر الفائدة عند 50 بالمئة، قال البنك إن أدوات السياسة النقدية سوف تستخدم بشكل فعال إذا توقع تدهورا كبيرا ومستمرا في التضخم.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى ما دون 52 بالمئة في أغسطس من أعلى مستوى بلغه في مايو عند 75 بالمئة.

وتتوقع الحكومة انخفاضه إلى ما دون 42 بالمئة بحلول نهاية العام قبل أن يصل إلى 17.5 بالمئة بحلول نهاية 2025.

يذكر أن البنك المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، في تراجع عن التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لسنوات لزيادة النمو الاقتصادي.