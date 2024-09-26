وبحسب بيان من المجلس، فإن اتفاقية الامتياز الجديدة، تُعد ثالث اتفاقية استكشاف تُمنح لشركة بتروناس، ما يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة رائدة وموثوقة للاستثمارات العالمية، في مجال قطاع الطاقة.

وتحصل بتروناس بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100 بالمئة من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية (2)، التي تبلغ مساحتها 7320 كيلومترا مربعا.

وذكر البيان أنه سيتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة في إمارة أبوظبي.

يذكر أن منح الامتياز لشركة بتروناس تم عقب استكمال الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية لاستكشاف النفط والغاز في عامي 2018 و2019، التي أثمرت عن منح حقوق امتياز الاستكشاف في 11 منطقة مختلفة بالإمارة، إلى مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطاقة.