ويُصنف التقرير الصادر عن مؤسسة "زد/ين" باسم "Global Financial Centres Index" إجمالي 121 مركزًا ماليًا حول العالم، ويتم تحديثه في شهري مارس وسبتمبر من كل عام.

وجاءت دبي كأول مركز مالي في المنطقة العربية ضمن القائمة، وفي المركز 16 على مستوى العالم.

وجاءت أبوظبي في المركز الثاني عربيا، ورقم 35 عالميا.

وعلى رأس القائمة العالمية، حافظت نيويورك على صدارة المركز المالية حول العالم، وحافظت لندن أيضا على مكانتها بالمركز الثاني، بينما احتلت هونغ كونغ المركز الثالث للقائمة، وأولى المراكز المالية في قارة آسيا.

وجاءت سنغافورة بالمرتبة الرابعة عالميا والثانية في آسيا، تلاها سان فرانسسكو وشيكاغو بالمراكز الخامسة والسادسة على الترتيب.

وكان بنك "إنفستيك" الجنوب أفريقي قد أعلن، الأربعاء، أنه افتتح مكتبا في مركز دبي المالي العالمي في محاولة للوصول إلى طائفة كبيرة من ثروات العائلات والأفراد في المنطقة.

ونجح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب بنوك عالمية ومديري أصول وثروات وصناديق تحوط، ويحظى حاليا باهتمام متزايد من كيانات في جنوب أفريقيا مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة وموقف سياسي محايد وسياسات مواتية.

وقال كومش مودليار، الرئيس التنفيذي في "إنفستيك بنك ليمتد" في بيان إن البنك سيقدم لعملائه خدمات استشارية وترتيبية بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وتعمل مجموعة إنفستيك في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، هما جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وموريشيوس والهند وأوروبا القارية.

وخلال سبتمبر الجاري، أطلق مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الأولى لـ"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دبي والمنطقة.

ويعتبر إطلاق "رخصة الذكاء الاصطناعي" تعتبر الأولى من نوعها، وستساهم في استقطاب المزيد من الشركات إلى دبي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي هذه الخطوة بحسب المركز بعد نجاح "رخصة الابتكار" لمركز دبي المالي العالمي التي ساهمت في استقطاب ما يزيد على 1,100 شركة إلى المركز.