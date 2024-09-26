وذكر نوفاك في منتدى أسبوع الطاقة الروسي أنه لا مخاوف بشأن سوق الوقود الروسية في الوقت الراهن.

وأضاف "السوق بها كميات كافية من البنزين ووقود الديزل. لا نرى أي أوضاع تثير القلق. وهناك ما يكفي حاليا من المنتجات النفطية في البورصة فضلا عن أن الأسعار في محطات البنزين مستقرة".

وتابع قائلا إن جميع الدول المشاركة في اتفاق مجموعة أوبك+ ملتزمة بشكل كامل بتعهداتها وإن أوبك+ لا تناقش أي تغييرات في معايير الاتفاق.

وأردف "نراقب ونتابع وضع السوق من حيث توازن العرض والطلب".