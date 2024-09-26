وبحلول الساعة 1023 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 72.19 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 68.51 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، الخميس، عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تتأهب للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل، في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها، وهو ما لم يصدر بشأنه أي تصريح رسمي من المملكة ختى الآن.

وانخفضت الأسعار بنحو ستة بالمئة حتى الآن خلال العام الجاري وسط زيادة المعروض في الدول المنتجة، خاصة الولايات المتحدة، فضلا عن ضعف نمو الطلب في الصين.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "احتمالات زيادة الإمدادات من ليبيا والسعودية هي المحرك الرئيسي وراء ضعف الأسعار مؤخرا".

وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس الأربعاء إن ممثلي مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب، اتفقوا على تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي وهي خطوة قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عوائد النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات ليبيا من الخام بلغت في المتوسط ​​نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أغسطس.

وحدت أنباء عن حزمة إجراءات تحفيزية جديدة من الصين من الخسائر.

وتعهد مسؤولون كبار في حكومة الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الخميس، بتطبيق خطة "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة، واعترفوا بظهور مشاكل جديدة وأثاروا توقعات في السوق بقدوم إجراءات تحفيز جديدة بخلاف الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.