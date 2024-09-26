وأضاف سوروكين أن روسيا لا تريد إغراق السوق بالنفط دون ضرورة، وأن تكلفة إنتاج النفط سترتفع مع صعوبة استخراج المزيد من الخام، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت صحيفة فيدوموستي في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة الطاقة تتوقع أن تنتج روسيا 540 مليون طن من النفط في عام 2030 (10.8 مليون برميل يوميا)، ارتفاعا من 531 مليون طن في عام 2023.

وقال سوروكين في منتدى أسبوع الطاقة الروسي "إنتاج 540 مليون طن هو سيناريو أساسي غير ملزم، مع الأخذ في الاعتبار تعاوننا مع الشركاء في أوبك+ وظروف السوق".

وأضاف أن الوزارة تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بما لا يقل عن خمسة إلى سبعة ملايين برميل يوميا، أو بزيادة بين 4.5 بالمئة و5.5 بالمئة عن معدلات الاستهلاك الحالية حتى عام 2030، وأن النمو من المتوقع أن يزيد خمسة بالمئة على الأقل حتى عام 2050.

وقال سوروكين إن الطلب المتزايد سيلبيه تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط وكذلك الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.