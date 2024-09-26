وقال نائب الرئيس للشؤون العالمية والحكومية في "سبيس إكس" تيم هيوز، إنه فيتنام تمتلك إمكانات عالية في ما يتعلق بـ"خطة الإنترنت بالأقمار الاصطناعية" الخاصة بالشركة، مشيرا إلى أن سبيس إكس تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في البلاد، وذلك على إثر اجتماع مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام الذي يزور نيويورك هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء فيتنام (في ان إيه).

وقال لام، بحسب الوكالة، إن الحكومة "تدرس مقترح الاستثمار". وقد طلبت هانوي من سبيس إكس "التنسيق الوثيق مع الوكالات والشركاء الفيتناميين المعنيين لاستكمال إجراءات الاستثمار".

ولم تستجب "سبيس اكس" على الفور لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وقد وقّعت شركات أميركية وفيتنامية عددا من الاتفاقيات خلال رحلة تو لام إلى نيويورك، بما في ذلك في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطيران.

فيتنام الشيوعية، التي ظلت لفترة طويلة وجهة منخفضة التكلفة لتصنيع الملابس والأحذية والأثاث، لديها طموحات للانتقال بسرعة إلى أعلى سلسلة التوريد العالمية.

وقد التقى لام هذا الأسبوع برؤساء شركات غوغل وآبل وميتا وشركة تكنولوجيا المعلومات سوبرمايكرو.

وذكرت وكالة أنباء فيتنام أن كاران بهاتيا، مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة في غوغل، أبلغ الرئيس الفيتنامي أن شركة التكنولوجيا العملاقة تريد تعزيز البحوث والتعاون مع فيتنام في ما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

والتقى تو لام أيضا بالرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد عام من توصل البلدين إلى اتفاق لتعميق علاقات الشراء الاستراتيجية والتعاون بينهما في مواجهة نمو المنافسة في الصين.