وتوقع 30 من 32 محللاً استطلعت رويترز آراءهم أن يقوم المركزي السويسري بخفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعهم الخميس.

وكان بنك سويسرا المركزي أول بنك مركزي كبير يخفض أسعار الفائدة في مارس.

ويأتي التخفيض الثالث وسط إشارات مماثلة من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي اتخذ الخطوة التي طال انتظارها لتقليص أسعار الفائدة بخفض 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد المحلي، لا يزال التضخم في سويسرا منخفض نسبي، إذ سجل زيادة سنوية بنسبة 1.1 بالمئة في أغسطس.

وقال البنك في بيان له: "لقد انخفض الضغط التضخمي في سويسرا مرة أخرى بشكل كبير مقارنة بالربع السابق. ومن بين أمور أخرى، يعكس هذا الانخفاض ارتفاع قيمة الفرنك السويسري على مدى الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف بيان المركزي أن "تخفيف البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية يأخذ في الاعتبار انخفاض الضغوط التضخمية. وقد يصبح من الضروري إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الأرباع المقبلة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".