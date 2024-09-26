كما عزز انخفاض الين الياباني أمام الدولار من قيمة أسهم شركات التصدير.

تحركات الأسعار

ارتفع المؤشر نيكي بنسبة 2.79 بالمئة إلى 38925.63 نقطة، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر.

وبذلك سجل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الست جلسات السابقة.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.66 بالمئة إلى 2721.12 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي، الخبير الكبير في مؤسسة "دايوا" للأوراق المالية: "مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، وخاصة تلك التابعة لميكرون، دعمت أسهم الرقائق اليابانية".

وقفز سهم شركة "ميكرون" تكنولوجي بنحو 14 بالمئة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول أمس الأربعاء بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة.

ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما يتم تحويلها من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق ثمانية بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

كما ارتفع سهم شركة "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 بالمئة، وصعد سهم مجموعة "سوفت بنك" للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوني 3.38 بالمئة.

وهبط سهم "نيتوري" القابضة لديكورات المنازل الداخلية، التي تعتمد على الاستيراد في معظم المواد، 0.6 بالمئة.