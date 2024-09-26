وكان بنك الرياض قد قال الثلاثاء إن إصدار الصكوك سيكون من خلال منشأة ذات غرض خاص، وسيتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وأوضح أن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك ستكون "بناء على ظروف السوق" وإن هدفها هو "تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة".

وعين بنك الرياض كلا من بنك "إتش.إس.بي.سي"، وشركة "كامكو" للاستثمار، وشركة "ميريل لينش"، وشركة "ميزوهو"، و"مورغان ستانلي"، وشركة الرياض المالية، و"إس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس" المحدودة، وبنك "ستاندرد تشارترد" وبنك وربة، مدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

والأوراق المالية الإضافية من الشريحة الأولى، مصممة لتكون دائمة، ولكن يمكن استردادها بعد فترة محددة.

وستكون صكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك الرياض غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة.