وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.

كما ينتظر المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس مع تحول تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التوظيف بدلا من التضخم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يزال المتعاملون يتوقعون بنسبة 57.4 بالمئة خفضا ثانيا كبيرا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر مقابل 58.2 بالمئة في اليوم السابق.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10بالمئة إلى 100.84 نقطة بحلول الساعة 0444 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع 0.57 بالمئة أمس الأربعاء ليسجل أكبر صعود يومي له منذ السابع من يونيو.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1143 دولار بعدما تراجع بشكل حاد من أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي وهو 1.1214 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33425 دولار بعدما ارتفع أمس الأربعاء إلى 1.3430 دولار لأول مرة منذ فبراير 2022.

وهبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 مقابل الدولار وسجل في أحدث تداولات 144.77 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.37 بالمئة إلى 0.6848 دولار أمريكي بعد تراجع حاد أمس الأربعاء من أعلى مستوى في 19 شهرا عند 0.6908 دولار.

وربح اليوان الصيني قليلا وسجل 7.0149 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد تراجعه أمس الأربعاء عن أعلى مستوى منذ مايو أيار من العام الماضي عند 6.9952.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري وسجل 0.8498 مقابل الدولار.