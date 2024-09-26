وأوضح أنه تم استعراض التطورات الاقتصادیة والمالية الأخيرة على الصعیدین العالمي والمحلي بالإضافة لتوقعات معدلات التضخم.

كما أشار المركزي التونسي إلى تحقيق الاقتصاد المحلي معدل نمو لكنه بطيئًا بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري 2024، ومقابل نمو 0.3 بالمئة في الربع السابق.

وأضاف أن التجارة الخارجية تحسنت خلال الربع الثالث من العام بعد أن شهدت ضعفاً طفيفاً في الربع السابق.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التونسي، تراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 6.7 بالمئة. وكان معدل التضخم في يوليو تراجع إلى حدود 7 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل في يوينو 7.3 بالمئة.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.