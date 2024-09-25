ونجح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب بنوك عالمية ومديري أصول وثروات وصناديق تحوط، ويحظى حاليا باهتمام متزايد من كيانات في جنوب أفريقيا مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة وموقف سياسي محايد وسياسات مواتية.

وقال كومش مودليار الرئيس التنفيذي في إنفستيك بنك ليمتد في بيان إن البنك سيقدم لعملائه خدمات استشارية وترتيبية بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وأضاف مودليار "تشهد دبي ومنطقة الخليج بشكل عام نموا متواصلا في عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ويعود ذلك إلى مستوى الاتصال والخدمات عالية الجودة وفرص النمو التي توفرها المنطقة للشركات المحلية والدولية".

وقال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي "تواصل بيئة الأعمال العالمية المواتية في المركز، وإطاره القانوني، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، استقطاب المؤسسات المالية التي تتطلع إلى الوصول إلى تجمع كبير للثروات يتمثل في المكاتب العائلية والصناديق السيادية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية".

وأضاف "بتأسيس مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، يمكن لمجموعة إنفستيك استخدام دبي كبوابة للوصول إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، يمكن الوصول إليه في غضون ساعة واحدة بالطائرة".

وتعمل مجموعة إنفستيك في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، هما جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وموريشيوس والهند وأوروبا القارية.

وقال دارين سولومون كبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب إنفستيك في مركز دبي المالي العالمي لرويترز إن المكتب يضم حاليا فريقا من شخصين، ومع نمو الأعمال في المنطقة سيتم توظيف المزيد.