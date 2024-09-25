وقال نائب رئيس غوغل كلاود، أميت زافري، في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا الإجراء التنظيمي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء احتكار مايكروسوفت للبائعين، وتمكين العملاء من الاختيار وخلق مجال عمل متساوٍ للمنافسين".

وقالت غوغل إن شروط ترخيص مايكروسوفت لخدمات Azure السحابية تقيد وصول العملاء إلى منصات منافسة، بما في ذلك Google Cloud وAmazon Web Services.

وفي شكوى رسمية لمكافحة الاحتكار إلى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، قالت الشركة إن سلوك مايكروسوفت يرقى إلى إساءة استخدام الاحتكار بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

إذا قرر المنظمون فتح القضية، فإن الغرامات المفروضة، في أسوأ أنواع انتهاك القواعد، قد تصل إلى 10 بالمئة من مبيعات الشركة السنوية.

كما زعمت غوغل الأربعاء أن هيمنة مايكروسوفت في قطاع الحوسبة السحابية تعرض مواطني الاتحاد الأوروبي لمخاطر أمنية وفشل في تكنولوجيا المعلومات.

حققت غوغل كلاود ربحًا قدره 1.17 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين للدخل التشغيلي البالغ 982 مليون دولار.

ولا تزال غوغل تتخلف عن أمازون ومايكروسوفت في سوق الحوسبة السحابية، ولكن في العام الماضي، اجتذبت الوحدة أعمالًا من شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.