وبحلول الساعة 0848 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.04 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2679.30 دولار للأونصة.

وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحدث اجتماع للسياسة النقدية. ويتوقع متعاملون بنسبة 58 بالمئة خفض الفائدة 50 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال دانييل هينز، محلل السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة إن تراجع الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية عزز طلب المستثمرين على الذهب.

وسيترقب المستثمرون تصريحات باول التي من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس وصدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لاستنباط مزيد من الأدلة على الخطوة التي سيتخذها المركزي الأميركي في اجتماعه القادم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.81 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 984.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.5 بالمئة مسجلا 1040.44 دولار.