وتستند توقعات البنك إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مؤخرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات الاقتصادية الأميركية القوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعصار هيلين يذكر الأسواق بأن الأعاصير لا تزال لديها القدرة على تعطيل إمدادات النفط.

وذكر غولدمان ساكس في مذكرة أنه يتوقع تراجع المعروض العالمي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مع انخفاض الإنتاج في مناطق النفط الصخري في كندا وروسيا والولايات المتحدة.

بينما يتوقع البنك اتجاه الطلب العالمي نحو الارتفاع وخاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، مع احتمالية تخفيف السياسة النقدية الصينية بصورة أكبر.

ووفقًا لتقديرات البنك للعرض والطلب، فخلال التسعين يومًا الماضية كان الطلب أعلى بحوالي 700 ألف برميل يوميًا في المتوسط.