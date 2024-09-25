من المتوقع توفير المنتج الجديد انطلاقاً من أبوظبي في وقت لاحق من العام الحالي. وستوفر الشراكة عدداً من مركبات "وي رايد" للمستهلكين من خلال تطبيق أوبر الذي سيعرض على الراكب -بعد تفعيل الخدمة- خيار إتمام الرحلة على متن إحدى مركبات وي رايد ذاتية القيادة.

وذكر البيان أن الشراكة بين وي رايد وأوبر لا تخطط لأي عمليات إطلاق في الولايات المتحدة أو الصين.

وتشغّل وي رايد حالياً أضخم أسطول سيارات أجرة ذاتية القيادة في دولة الإمارات، حيث يمكن للسكان الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق تكساي. وإضافة إلى ذلك، حصلت "وي رايد" على الرخصة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات للمركبات ذاتية القيادة في شهر يوليو 2023، مما مكّنها من اختبار وتشغيل مركباتها المستقلة على الطرقات العامة في جميع أنحاء الإمارات.

وقال توني هان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وي رايد: "يسعدنا التعاون مع أوبر لمواصلة توفير تقنياتنا في الأسواق العالمية. وتهدف جهودنا التعاونية إلى الاستفادة من خبرات ومهارات الطرفين لتقديم حلول تنقل معقولة التكلفة ومستدامة وآمنة في وقت تشتد حاجة الجمهور العالمي إليها".

وقال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: "تتوقع أوبر نتائج مشوّقة من التعاون مع وي رايد. ولا شك أن مستقبل التنقل سيكون أكثر تشاركيةً واعتماداً على المركبات الكهربائية والمستقلة. ونتطلع إلى العمل مع الشركات الرائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة، بما فيها وي رايد، للإسهام في توفير فوائد تكنولوجيا القيادة الذاتية في المدن ومختلف أنحاء العالم".