ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفضت الصادرات البترولية 3.1 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.

أما الواردات فارتفعت في يوليو 12.6 بالمئة.

وذكرت الهيئة في تقريرها الشهري، أن صادرات السعودية النفطية انخفضت بنسبة 3.1 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.

ولفتت هيئة الاحصاء السعودية، إلى ارتفاع صادرات السلع السعودية 2 بالمئة في يوليو، في حين نمت واردات المملكة 12.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.

وبالنظر للميزان التجاري السلعي فقد انخفض الفائض 25.4 بالمئة عن شهر يوليو من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 6.5 بالمئة كما زادت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير 13 بالمئة ونمت قيمة الواردات 8.8 بالمئة، بينما انخفض الميزان التجاري السلعي 1.8 بالمئة.

وبحسب الهيئة، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية وقد شكلت ما نسبته 13.9 بالمئة من إجمالي الصادرات في يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3 بالمئة، ثم اليابان بنسبة 9.9 بالمئة.