وعلى أثر ذلك هبطت أسهمه الشركة بشكل حاد، كما خسر هوانغ 14 مليار دولار بين عشية وضحاها، وتنازل عن المركز الأول لـ" تشونغ شانشان"، مؤسس شركة المشروبات العملاقة Nongfu Spring. وفي غضون 24 ساعة، أصدرت Nongfu Spring توقعاتها المحبطة بشكل غير متوقع، وسرعان ما انزلق مؤسسها هو الآخر أيضًا من المركز الأول في قوائم الأثرياء.

على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، تواترت أحاديث حول ما إذا كان قادة الشركات قد يخفضون أسعار أسهمهم بشكل تنافسي لتجنب "حملة القمع" المتزايدة على الثروات المفرطة، والتي تشكل محور حملة "الازدهار المشترك" التي أطلقها الزعيم شي جين بينغ، بحسب ما رصده رئيس مجلس إدارة "روكفيلر انترناشونال" للاستشارات، روتشر شارما، في مقال له بصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، والذي اعتبر أنه "ليس من المستبعد أن نستنتج -كما كتب أحد سماسرة وول ستريت- أنه لا أحد يريد أن يكون أغنى رجل في الصين، في وقت تتحول فيه حكومتها إلى الاشتراكية بشكل أكثر حزما".

ويضيف: أيا كان الدافع الحقيقي وراء هذه التحذيرات بشأن الأرباح، فإن الطريقة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تعكس تغييرا حقيقيا في روح العصر الوطني. فعندما أصبح دينج شياو بينغ زعيما أعلى في أواخر سبعينيات القرن العشرين، نجح في تقليص العداء الماوي القديم لخلق الثروة. فالثراء سيكون "مجيدا" في بلده الرأسمالي المتزايد.

ولكن كان هناك عيب. فقد كان من المحبب أن يصبح المرء ثرياً ــ ولكن ليس ثرياً للغاية. فقد كانت الصين تولد ثروة أكبر كثيراً من غيرها من البلدان النامية، ومع ذلك ظلت ثرواتها الفردية الأكبر متواضعة مقارنة بتلك الموجودة في اقتصادات أصغر كثيراً، بما في ذلك نيجيريا والمكسيك. وحتى أثناء الطفرة الهائلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدا أن سقفاً غير مكتوب ظل قائماً: فلم ترتفع ثروة واحدة إلى ما يزيد كثيراً عن 10 مليارات دولار.

بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان صافي ثروات اثنين من أباطرة المال على الأقل يقترب من حاجز العشر مليارات دولار، فقط لينتهي بهم الأمر في السجن بتهمة الفساد. وهذا لا يعني أن الاتهامات كانت بلا أساس، ولكن يبدو أن اختيار الأهداف يعكس ميلاً مستمراً ومستمراً بين قادة الصين.

سياسة الرئيس شي

وبحسب التقرير، فقد ازدهرت هذه الغريزة من جديد في عهد الرئيس شي؛ فمع وصوله إلى السلطة في العام 2012، أطلق حملة ضد الفساد وصلت إلى أعماق النخبة. وكانت الأهداف المبكرة في كثير من الأحيان من كبار الشخصيات في القطاع العام - البيروقراطيين وأمراء الحزب الشيوعي.

ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدا النظام مترددا في تخويف الدجاجة الوحيدة في القطاع الخاص التي لا تزال تبيض ذهبا: شركات التكنولوجيا الكبرى. وعلى مر السنين، بنى العديد من الصينيين ثروات أكبر من 10 مليارات دولار. وكان أول ثلاثة يخترقون هذه العتبة، ويواصلون الصعود، مؤسسو صناعة التكنولوجيا بقيادة جاك ما من علي بابا.

ولكن هذا التسامح الهادئ تحول في العام 2020، أثناء طفرة السوق التي حفزتها الحوافز. فقد أضافت الصين ما يقرب من 240 مليارديرا ــ وهو ضعف عدد المليارديرات في الولايات المتحدة ــ ولكن في أواخر ذلك العام ألقى ما خطابا ساعد في إيقاف هذا الحفل. ففي نقد حذر ولكن لا لبس فيه، تساءل ما عن اتجاه حكم الحزب الشيوعي، محذرا من أن الإفراط في التنظيم يهدد بإبطاء الابتكار التكنولوجي.

ولكن رد الدولة كان سريعا. فقد انهار سعر سهم علي بابا. وهبط ما إلى أسفل قائمة الأثرياء واختفى عن الأنظار. وفي وقت مبكر من العام التالي، أطلق شي حملة الرخاء المشترك، وانتشرت الحملة إلى أي شركة تعتبر غير متوافقة مع قيم المساواة.

ووفق الكاتب، فإنه في هذا العصر الجديد، أصبح من الخطير أن يصبح المرء ثرياً للغاية. وتكثر القصص عن قيام الدولة بفتح تحقيقات ضد شخصية تجارية أو ممول. وتؤدي الضغوط إلى تجفيف صناديق رأس المال الاستثماري، وإبعاد الشباب عن المهن المربحة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد ارتفع عدد المليونيرات الذين يغادرون الصين وبلغ ذروته في العام الماضي عند 15 ألفاً ــ وهو ما يجعل عدد المهاجرين من أي دولة أخرى ضئيلاً للغاية.

ويضيف: الواقع أن القطاع الخاص يتراجع؛ فمنذ العام 2021، كانت سوق الأوراق المالية تتراجع، لكن الشركات المملوكة للدولة زادت حصتها من إجمالي القيمة السوقية بأكثر من الثلث إلى ما يقرب من 50%. والآن أصبحت الصين السوق المالية الرئيسية الوحيدة في العالم التي يتم فيها تقييم الشركات المملوكة للدولة على قدم المساواة مع تلك الموجودة في القطاع الخاص.

وانكمشت ثروات الأفراد بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ وانخفض عدد المليارديرات بنسبة 35% في الصين، حتى مع ارتفاعه بنسبة 12% في بقية العالم.

ويختتم مقاله بقوله: الأثرياء في الصين يختارون على نحو متزايد أن يختبئوا. فلو أصبحت أغنى رجل أعمال في الولايات المتحدة، فقد تطلق برنامجك الفضائي الخاص. وفي الهند، قد تقيم حفلات زفاف بملايين الدولارات لأطفالك. وفي الصين، قد تبحث عن وسيلة لفقد لقبك الجديد!

الصين وجهة مفضلة

لكن على الجانب الآخر، قال الكاتب المتخصص في الشؤون الصينية، حسين إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإحصاءات المختلفة تؤكد أن الصين باتت وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، مما انعكس على زيادة الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

يُستدل بأنه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2024 تم تأسيس ما مجموعه 36968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء الصين، بما يمثل زيادة نسبتها 11.5 بالمئة، وفق بيانات وزارة التجارة الصينية.

وأضاف أن السياسات الاستثمارية، إلى جانب صدور قانون الاستثمار الجديد، عززت من قدرة الصين على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، مستفيدةً من الحوافز المتنوعة المتاحة والسياسات المطبقة، إضافة إلى الفرص التي توفرها البلاد.

وأشار إسماعيل إلى أنه رغم التقارير التي تتحدث عن وجود سياسات غير مناسبة للاستثمار، فإن الأرقام الحديثة ومعدلات الاستثمارات تؤكد العكس، خاصةً بالنظر إلى حجم الكيانات الاستثمارية العالمية المتواجدة في الصين.

السياسات الحكومية

بدوره، أكد كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" الأسترالية، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة الصينية اعتمدت منذ البداية على دعم صادراتها، مما أسهم في تطوير قدرتها على تحقيق كثافة إنتاجية وانتشار عالمي واسع.

وأضاف الشعار أن الصين استفادت من هيكل الحزب الحاكم الواحد لفرض سياسات على منشآتها الصناعية، وهو ما أثر على الدول الأخرى، التي لجأت بدورها إلى فرض رسوم وضرائب على المنتجات الصينية لحماية صناعاتها المحلية. ومع تزايد هذه السياسات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، ردت الصين بتقديم دعم مالي وتكنولوجي أكبر لشركاتها المصدرة. وقد قابلت الولايات المتحدة ذلك بمزيد من التدابير، بينما فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية.

وأشار إلى أن الصين تواجه الآن تحديًا واضحًا: هل تستمر في دعم شركاتها المحلية أم تتجه نحو الانفتاح ودعم الشركات الأجنبية المستثمرة برأسمال أجنبي؟ هذا التوجه يرتبط بجوانب سياسية، اجتماعية، وثقافية، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا. ومن المحتمل أن تتجه الصين نحو هذا الانفتاح إذا فشلت في معالجة التباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه حاليًا.

كما أوضح أن بعض الشركات الأوروبية لم تتفق مع السياسات الحمائية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، مشيرًا إلى اعتراضات مثل تلك التي عبر عنها رئيس وزراء إسبانيا، الذي دعا إلى الحوار مع الصين لتجنب التصعيد التجاري الذي قد يتحول إلى توتر سياسي. في هذا السياق، قد يكون الانفتاح على رأس المال الأجنبي وتوفير الدعم للشركات الأجنبية خيارًا أكثر فعالية للصين.