تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 75.20 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين مسجلا 71.58 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

كانت الأسعار ارتفعت بنحو 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء بعد إعلان الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كوفيد-19، مع خفض أسعار الفائدة وتمويل حكومي.

لكن محللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من المساعدة المالية لتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قلل من تأثير ذلك الإعلان على أسعار النفط.

ومع ذلك، قدم انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بعض الدعم للأسعار التي ارتفعت بشكل عام منذ هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في العاشر من سبتمبر أيلول.

كانت أرقام معهد البترول الأميركي قد ذكرت أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وقالت إن مخزونات الخام انخفضت 4.34 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر أيلول. وتراجعت مخزونات البنزين 3.44 مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 1.12 مليون برميل.

وتلقت أسعار الخام دعما أيضا من الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.