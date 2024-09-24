تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، كما صعد المؤشر الفرنسي بنحو 1.3 بالمئة بدعم من ارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة.

وأعلن البنك المركزي الصيني إجراءات تحفيز نقدي واسعة النطاق وحوافز لدعم سوق العقارات لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية قد تدفعه لعدم تحقيق أهداف النمو خلال العام الجاري.

وكان المؤشر الفرعي لشركات السلع الفاخرة، والذي يعتمد بصورة كبيرة على إنفاق المستهلك الصيني، بين الأكثر دعما للمؤشر الأوروبي بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة.

وصعد سهم (إل.في.إم.إتش) 3.2 بالمئة وسهم ريتشمونت مالكة كارتييه 4.1 بالمئة.

وكان المؤشر الفرعي لشركات السلع الأولية الأكثر تحقيقا للأرباح بين القطاعات الرئيسية على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بزيادة بلغت 4.4 بالمئة، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكثر من 22 شهرا، بعد ارتفاع أسعار المعادن الأولية مع تحسن آفاق الطلب في الصين.

وارتفعت قطاعات أخرى تتأثر بالصين مثل السيارات 1.1 بالمئة والصناعة 0.6 بالمئة.

واختتمت معظم البورصات الأوروبية التداولات على ارتفاع رغم انخفاض المؤشر "فاينانشال تايمز 250" للشركات المتوسطة في بريطانيا 0.4 بالمئة.