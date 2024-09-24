وعوائد النفط والغاز هي أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد المنصرم.

وتشير تقديرات أولية إلى بلوغ عوائد روسيا من النفط والغاز في سبتمبر 779 مليار روبل صعودا خمسة بالمئة مقارنة بالشهر نفسه في 2023 ودون تغير عن نسبة أغسطس في العام الجاري.

ومن المقرر أن تنشر وزارة المالية الروسية بيانات سبتمبر في الثالث من أكتوبر.

وتلقت خزائن الدولة دفعة من زيادة متوسط سعر خام الأورال الروسي إلى 69.88 دولار للبرميل في المتوسط في الأشهر الثمانية الأولى من العام صعودا من 56.61 دولار للبرميل في الفترة نفسها من 2023.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعودا 21 بالمئة عن 2023 حينما تقلصت العوائد 24 بالمئة بسبب ضعف أسعار النفط وهبوط صادرات الغاز.