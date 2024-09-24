وبحلول الساعة 1132 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 75.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.84 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 72.21 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "كانت سوق النفط تتوق بشدة لمزيد من إجراءات التيسير من قبل السلطات الصينية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".

وأعلن البنك المركزي الصيني اليوم عن أكبر تحفيزات منذ جائحة كوفيد-19 لإخراج الاقتصاد من مسار الانكماش والعودة نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.

وفي الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية منتجة للنفط، هاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وردت الجماعة بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء، مما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وتهدد الضربات بدفع إيران، العضو في أوبك والتي تدعم حزب الله، إلى مواجهة مع إسرائيل وقد تؤدي إلى إشعال حرب أوسع نطاقا في المنطقة، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، سارعت شركات نفط أميركية إلى إجلاء موظفيها من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك في ظل توقعات باجتياح ثاني إعصار خلال أسبوعين لحقول النفط البحرية. وعلقت العديد من شركات النفط بعض إنتاجها.