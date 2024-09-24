وصعدت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، على خلفية إطلاق الصين لإجراءات تحفيز نقدي ومخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تضر بالإمدادات الإقليمية، في حين تتأهب الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، لإعصار كبير.

وأعلن البنك المركزي الصيني الثلاثاء عن أكبر حزمة تحفيز نقدي منذ الجائحة بهدف إنعاش الاقتصاد من الركود والوصول لمستهدف الحكومة للنمو هذا العام، لكن المحللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز المالي حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة، مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 0.9 بالمئة.

وصعد سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 بالمئة، مستفيدا من زيادة سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 3.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر القياسي في قطر 0.2 بالمئة، متأثرا بتراجع 0.3 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.