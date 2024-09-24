وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك سيتم "بناء على ظروف السوق" وإن هدفها هو "تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة".

ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وعين بنك الرياض كلا من بنك إتش.إس.بي.سي وشركة كامكو للاستثمار وشركة ميريل لينش وشركة ميزوهو ومورغان ستانلي وشركة الرياض المالية وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة مدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مستثمرين يومي 24 و25 سبتمبر، وسيتبعها طرح صكوك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة خمسة مليارات دولار أطلقه البنك مؤخرا.

والأوراق المالية الإضافية من الشريحة الأولى، وهي أكثر أدوات الدين خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، مصممة لتكون دائمة لكن يمكن استردادها بعد فترة محددة. وستكون صكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك الرياض غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف.