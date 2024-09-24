وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين نظرائه.

وأعلنت الجهات التنظيمية الصينية، الثلاثاء، عن أكبر إجراءات للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات منذ الجائحة، إذ خفضت احتياطيات البنوك بمقدار 50 نقطة أساس مع خفض أسعار الرهن العقاري.

وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين الصينيين، أكبر الرابحين على المؤشر.

وحققت أسهم إل.في.إم.إتش وإيرميس وكيرينج وديور مكاسب تتراوح بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ قفز 4.4 بالمئة بعد أن بلغت أسعار النحاس أعلى مستوى في شهرين بدعم من إجراءات الصين وتحسن الطلب في المنطقة.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4 بالمئة، بدعم من صعود أسهم شركات التعدين بفضل خطط التحفيز الصينية.

وتترقب الأسواق تعليقات من عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول التي من المقرر أن تتحدث في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد الشركات، هوى سهم شركة الهندسة البريطانية سميثز جروب 6.7 بالمئة بعد أن جاءت أرباحها السنوية أقل من التقديرات.