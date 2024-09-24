وتلقت معنويات المستثمرين دعما من مكاسب وول ستريت الليلة الماضية وتعليقات صدرت الأسبوع الماضي عن بنك اليابان وأظهرت ميلا للتيسير النقدي.

وأنهى المؤشر نيكي تداولات اليوم على ارتفاع 0.57 بالمئة عند 37940.59 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من سبتمبر. وارتفع المؤشر بنحو 1.9 بالمئة إلى 38427.15 نقطة في وقت سابق من الجلسة متجاوزا مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الرابع من سبتمبر.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع متواضع أمس الاثنين مع قيام المستثمرين بتقييم اتجاهات الأسواق في الأسبوع التالي لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأبقى المركزي اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة وقال محافظه كازو أويدا إن البنك يمكنه الانتظار لبعض الوقت لمراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يعني أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وجدد أويدا اليوم الثلاثاء التأكيد على أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقفز سهم تي.دي.كيه لصناعة المكونات الإلكترونية 4.21 بالمئة وقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

ومحا سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق مكاسبه المبكرة ليهبط 0.93 بالمئة وليكون له أكبر تأثير هبوطي على المؤشر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 2656.73 بالمئة وقفز سهم شركة هيتاشي خمسة في المئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر.