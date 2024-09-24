والتقى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس في نيويورك حيث يتواجد خريستودوليدس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان "أكد ممثلو الشركة الاهتمام القوي لشركة طاقة بمشروع ربط الكهرباء".

وذكر أن ممثلي الجانبين اتفقوا على عقد لقاء خلال الأسابيع المقبلة لوضع خارطة طريق للخطوة التالية.

واتفقت اليونان وقبرص على مد كابل للجهد العالي، وهو ما من شأنه أن يخفف من عزلة الجزيرة في مجال الطاقة والتي لا تزال تعتمد على الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.