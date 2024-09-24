وأوضحت في بيان على موقع السوق السعودية أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول.

وأضافت أن قيمة الطرح ستتحدد بحسب ظروف السوق.

وظلت أرامكو، أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، لفترة طويلة مصدرا لجلب الإيرادات للسعودية التي تسعى لجذب أموال للاستثمار في قطاعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط في إطار خطة رؤية 2030.

واختارت الشركة الراجحي المالية وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبيتك كابيتال وستاندرد تشارترد مدراء سجل الاكتتاب النشطين.

ويشارك بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية والإنماء للاستثمار وبي.أو.سي إنترناشونال وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وميزوهو وإم.يو.إف.جي وناتيكسيس ومصرف الشارقة الإسلامي وإس.إم.بي.سي نيكو كمدراء غير نشطين لسجل الاكتتاب.

وفي يوليو جمعت أرامكو ستة مليارات دولار من أول إصدار للسندات في ثلاثة أعوام.

وتتوقع أرامكو دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024 معظمها يذهب للحكومة التي تملك مباشرة قرابة 81.5 بالمئة من الشركة. ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16 بالمئة أخرى.

وتضخ السعودية نحو تسعة ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25 بالمئة.