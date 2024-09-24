قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إنها وقعت مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت المنظمة إنها ستطلق خطط الاستثمار الأولى في 15 بلدا منها الأردن وبوروندي وإثيوبيا وجزر المالديف.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إنها وقعت مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت المنظمة إنها ستطلق خطط الاستثمار الأولى في 15 بلدا منها الأردن وبوروندي وإثيوبيا وجزر المالديف.
وقالت المنظمة إنها ستطلق خطط الاستثمار الأولى في 15 بلدا منها الأردن وبوروندي وإثيوبيا وجزر المالديف.