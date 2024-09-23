ويهدف التحول المقترح بالابتعاد تدريجياً عن الطاقة النووية والفحم إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اليابان بنسبة 65 بالمئة عن مستويات عام 2019 حسب الدراسة التي أشارت أن هذا التحول يمكن تحقيقه دون زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء أو تخفيض الأنشطة الصناعية.

وتدعو الدراسة إلى زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى حوالي 500 مليون كيلوواط وزيادة سعة بطاريات التخزين إلى 72 مليون كيلوواط.

وتقترح أيضاً توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي لتلبية النسبة المتبقية من الطلب على الكهرباء.

وتم إجراء هذا التحليل بينما تستعد الحكومة اليابانية لوضع خطة جديدة لمزيج الطاقة في العام المقبل.