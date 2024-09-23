تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ستة سنتات، أي 0.1 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:53 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر أربعة سنتات، أي 0.1 بالمئة، إلى 71.04 دولار.

وقال شارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى "إكس.إم" للوساطة المالية إن أسعار النفط تلقت دعما الأسبوع الماضي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وتلميحه لإجراء تخفيضات أخرى بنهاية العام، لكن ضعف الطلب من الصين حد من المكاسب.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس الأبحاث لدى مؤسسة "أونيكس كابيتال غروب": "يتحرك النفط ضمن نطاق محدود على ما يبدو رغم ارتفاع أسعار الأصول المحفوفة بالمخاطر نتيجة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بصورة كبيرة الأسبوع الماضي".

وأضاف: "ستترقب السوق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا والولايات المتحدة لاستنباط الاتجاه الاقتصادي، وإذا جاءت مخيبة للآمال، فمن المرجح أن تكون هناك ضغوط نزولية على أسعار النفط".

وأظهر مسح اليوم الاثنين انكماشا كبيرا في أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة هذا الشهر مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة في حين تسارع التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.

وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين من المكاسب.

ولكن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤثر على الإمدادات من المنطقة.